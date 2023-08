Armored Core 6, ecco la lista trofei: volete il platino? Dovrete essere mercenari perfetti

In concomitanza della recente diffusione di informazioni attorno al progetto di From Software con un primo sguardo al multiplayer PVP di Armored Core 6 nel video gameplay, sono sopraggiunti in rete ulteriori dettagli sul titolo di prossima uscita. È stata resa pubblica la lista trofei di Armored Core 6; la sfida al platino sarà ardua.

L'ambito trofeo che simboleggia il completamento di tutte le attività principali e secondarie del gioco sarà molto complicato da ottenere, almeno stando a quanto emerso dalle notizie trapelate da PowerPyx: Armored Core 6 avrà 30 trofei e sarà richiesto il completamento di tutte le missioni con Grado S. In poche parole, significa che tutti i giocatori intenzionati a collezionare i trofei del titolo dovranno sudare sette camicie, in modo da poter ricevere il titolo di "Mercenario perfetto".

L'omonimo trofeo farà parte di un elenco composto da un trofeo di platino, cinque d'oro, dieci d'argento e quattordici di bronzo. Per portare al termine l'ardua impresa, inoltre, si dovranno ottenere tutte le parti delle armi, tutte le parti del telaio, ecc. Il completamento del titolo al 100% sarà una sfida non affatto alla portata di tutti e richiederà numerose ore di gioco per poter essere portata al termine. Sarete pronti a ciò che FromSoftware avrà da offrire a tutti i fan? In tal caso, vi suggeriamo di leggere il nostro articolo dedicato ai punti di forza di Armored Core, dalla difficoltà degli scontri alla personalizzazione dei mech.