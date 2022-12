Armored Core 6: un mare di immagini e dettagli da Bandai Namco

Con ancora negli occhi le spettacolari scene del video d'annuncio di Armored Core 6 Fires of Rubicon, ritorniamo idealmente nella dimensione post-apocalittica del nuovo gioco sci-fi di FromSoftware per ammirare gli ultimi scatti condivisi da Bandai Namco.

Il sito ufficiale del publisher giapponese si è infatti aggiornato per fare spazio, appunto, alla scheda di Armored Core 6, dalla quale emergono numerosi dettagli e altrettante immagini che ci aiutano a tratteggiare i contorni ludici, grafici e narrativi della nuova opera firmata dagli autori di Dark Souls, Bloodborne, Sekiro e del recente vincitore del GOTY ai TGA 2022 Elden Ring.

Ad accompagnare la prima galleria immagini troviamo anche una sinossi che ci consente di familiarizzare con la storia e gli aspetti più dirimenti del gameplay: FromSoftware descrive Fires of Rubicon come un titolo che darà modo ai giocatori di "assemblare e pilotare il proprio mech con capacità di manovra 3D. I mech si muoveranno liberamente in missioni adrenaliniche all'interno di ambientazioni tridimensionali. Affronta sfide impegnative e travolgi i tuoi nemici con movimenti dinamici in grado di sfruttare al massimo il combattimento ravvicinato e a distanza. I giocatori potranno eseguire una grande varietà di azioni possibili solo grazie all'utilizzo dei mech".

La trama di Armored Core 6 andrà invece a riallacciarsi agli eventi dei precedenti capitoli della serie per raccontare la storia di chi, a cinquant'anni di distanza dal cataclisma generato dall'utilizzo di una fonte d'energia incontrollabile scoperta sul pianeta Rubicon 3, proverà a sopravvivere facendosi largo tra mega-corporazioni corrotte e fazioni in guerra per il controllo delle ultime risorse scampate alla distruzione. Nel presskit con le immagini che potete ammirare nella galleria in calce alla notizia, Bandai Namco precisa inoltre che Armored Core 6 vanterà una solida campagna principale e delle non meglio specificate modalità multigiocatore.

La commercializzazione di Armored Core 6 Fires of Rubicon è prevista nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.