Armored Core 6: mech all'attacco nel video tra storia, gameplay e contenuti

Sullo sfondo delle recensioni entusiastiche di Armored Core 6, FromSoftware ci aiuta a familiarizzare con gli elementi ludici, narrativi e contenutistici del nuovo action sci-fi dandoci in pasto il più classico (ma sempre gradito) degli Overview Trailer.

Il filmato propostoci dal team diretto da Masaru Yamamura fa il paio con l'esplosivo video di lancio di Armored Core 6 e tesse i fili della fitta trama di gameplay che dovremo dipanare a suon di lanciarazzi multipli, fucili al plasma e raffiche di missili traccianti.

Tra uno scontro e l'altro, il nuovo progetto targato FromSoftware propone anche delle attività multiplayer legate alle sfide PvP dell'Arena, grazie alle quali poter fare sfoggio delle personalizzazioni, delle modifiche e dei potenziamenti apportati al proprio mech.

La battaglia per la conquista di Rubicon partirà ufficialmente il 25 agosto, con il lancio ufficiale del nuovo action sparatutto di FromSoftware su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Approfittiamo dell'occasione per consigliarvi di leggere la nostra recensione di Armored Core 6 e il ritorno di FromSoftware sui mecha, un vero e proprio tuffo nel passato della software house nipponica dopo l'odissea fantasy vissuta insieme ai Senzaluce che hanno esplorato l'Interregno di Elden Ring.