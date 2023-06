Armored Core 6: i mech di FromSoftware sono presenti al Summer Game Fest?

In molti si aspettavano una nuova apparizione di Armored Core VI: Fires of Rubicon al Summer Game Fest 2023, tuttavia il mech game di FromSoftware ha saltato l'evento di Geoff Keighley. Stando agli indizi disseminati da Jason Schreier di Bloomberg, tuttavia, il titolo potrebbe essersi mostrato dietro le quinte.

Il noto giornalista ed insider videoludico Jason Schreier ha pubblicato un misterioso post su Twitter, in cui viene allegata una foto del logo di Bandai Namco in cui si intravede chiaramente parte di un artwork di Armored Core VI: Fires of Rubicon, e che riporta la criptica didascalia "Vi ascoltiamo". È implicito che lo scatto sia stato fatto in loco all'evento condotto da Geoff Keighley, dunque prende quota la teoria che FromSoftware abbia mostrato il nuovo nuovo gioco dietro le quinte agli addetti ai lavori.

Al momento, in ogni caso, non ci sono conferme ufficiali da parte dello studio di Hidetaka Miyazaki, dunque dovremo necessariamente attendere le prossime settimane per scoprire se FromSoftware è davvero pronta per tornare a parlarci di Armored Core VI.

Recentemente, FromSoftware ha confermato che Armored Core VI non sarà open world come Elden Ring, in quanto la compagnia nipponica sta puntando ad un tipo di esperienza molto differente rispetto al suo ultimo action-RPG.