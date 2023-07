Armored Core 6: i mech di FromSoftware si scatenano in 12 minuti di gameplay

Proprio come promesso nelle scorse ore, il publisher Bandai Namco Entertainment e gli sviluppatori di FromSoftware sono tornati a mostrare in azione Armored Core VI: Fires of Rubicon con un lungo video gameplay.

Diretto da Masaru Yamamura, già lead designer dell'apprezzato Sekiro Shadows Die Twice, Armored Core VI Fires of Rubicon intende riportare in auge la serie di mech di FromSoftware. La software house, dopo anni di successi mondiali con titoli come Dark Souls, Bloodborne ed Elden Ring, intende fare tesoro dell'esperienza accumulata per rinnovare la formula ludica della serie rimasta a riposo per oltre dieci anni.

Come potete ben osservare tramite il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, Armored Core VI propone come da tradizione della serie un sistema di combattimento agile e frenetico, in cui i riflessi del giocatore e la sua strategia di combattimento si riveleranno determinanti. L'action game porrà forte accento anche sull'aspetto della customizzazione del proprio mech da battaglia, che potremo liberamente caratterizzare a seconda delle nostre preferenze.

A differenza di altre produzioni della software house di Hidetaka Miyazaki, è chiaro come in Armored Core VI avremo obiettivi ben visibili all'inizio di ogni missione, come possiamo evincere da questa dimostrazione. Il giocatore disporrà in ogni caso di grande libertà nell'esplorazione e potrà sfruttare le diverse abilità del mech (tra cui l'Assault Boost, utile tanto negli spostamenti quanto nel combattimento) per raggiungere i propri target.

Aspettando il debutto fissato al 25 agosto su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Armored Core VI Fires of Rubicon per ulteriori approfondimenti sull'ultima fatica firmata da FromSoftware.