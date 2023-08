Armored Core 6, mech in posa: l'action sci-fi avrà la Photo Mode dal lancio

In coincidenza dello Special Briefing sul gameplay di Armored Core 6, i ragazzi di FromSoftware non si sono limitati a descrivere l'esperienza multiplayer PvP ma hanno aperto una finestra sui contenuti di lancio dell'action sci-fi confermando la presenza di una Photo Mode.

La Modalità Foto di Armored Core 6 Fires of Rubicon , la prima in assoluto per un videogioco FromSoftware, offrirà quindi a tutti gli appassionati di mech l'opportunità di immortalare i momenti preferiti della propria avventura e, ovviamente, rendere omaggio al lavoro svolto dagli sviluppatori giapponesi nella realizzazione dei possenti robot da guerra.

Similarmente all'editor di mech di Armored Core 6, gli strumenti creativi integrati nella Photo Mode consentiranno ai giocatori di personalizzare i propri scatti con l'ausilio di numerosi filtri. A giudicare dalle scene mostrate nello Special Briefing tenuto in Giappone da FromSoftware, tra i parametri configurabili ci saranno anche le impostazioni veloci della fotocamera come l'apertura dell'obiettivo, i filtri cromatici o i fittizi effetti bokeh, oltre alle opzioni per modificare la posa del mech e l'inquadratura.

Il lancio di Armored Core 6 è fissato per il 25 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Armored Core 6 tra difficoltà, scontri e personalizzazione.