Armored Core 6: metallo bollente nel nuovo, esplosivo video gameplay

Mentre la guerra tra i robot di Armored Core 6 esplode nella cover di Game Informer, FromSoftware ci reimmerge nelle atmosfere sci-fi di Fires of Rubicon dandoci in pasto un nuovo video gameplay.

I quattro minuti abbondanti di scene ingame che si alternano nel nuovo filmato degli autori di Dark Souls, Elden Ring e Sekiro ci restituiscono l'immagine di un progetto davvero ambizioso, frenetico e, ciò che più conta, divertente, merito di un sistema di movimento particolarmente fluido e di un combat system che definire 'esplosivo' sarebbe un pallido eufemismo.

Il ritorno ad Armored Core e ai metallici inizi di FromSoftware, d'altronde, passerà per una serie di innovazioni, migliorie e ottimizzazioni alle formule ludiche cementate negli anni dagli sviluppatori nipponici, con un impianto contenutistico che poggia sulle solide basi di un gameplay votato alla più ampia libertà; un concetto, quest'ultimo, che parte dal sistema di combattimento per abbracciare la personalizzazione del mecha e un level design che fa della verticalità la sua arma più affilata.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video gameplay di Armored Core 6 Fires of Rubicon, non prima però di ricordarvi che il nuovo action sparatutto targato FromSoftware e Namco Bandai vedrà la luce dei negozi il 25 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.