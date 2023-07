Armored Core 6: modalità Spettatore e numero di giocatori PvP trapelano dal Giappone

Con ancora negli occhi le spettacolari scene dello Story Trailer in italiano di Armored Core 6, rimaniamo nell'universo action sci-fi di FromSoftware per dare un'occhiata al retro della copertina giapponese per scoprire il numero di giocatori dell'Arena Mode.

I negozi giapponesi, infatti, iniziano a esporre le copie promozionali di Armored Core 6 Fires of Rubicon in previsione del sempre più imminente lancio della nuova fatica digitale degli autori di Dark Souls, Sekiro ed Elden Ring, prevista per il 25 agosto su su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione.

Accortosi della comparsa di queste prime copie (ovviamente senza disco) di Armored Core 6 tra gli stand dei negozi di elettronica del Sol Levante, un redditor ha sbirciato il retro della copertina e notato dei riferimenti al PvP.

Stando a quanto sostenuto dall'utente di Reddit, gli appassionati di action sci-fi che vorranno cimentarsi nelle sfide multiplayer offerte dalla già svelata Arena Mode di Armored Core 6 potranno accedere a lobby composte da massimo sei giocatori. L'esperienza PvP di Fires of Rubicon potrà essere apprezzata anche attraverso la modalità Spettatore da un massimo di tre utenti per partita multiplayer: così facendo, i neofiti e i 'perfezionisti' potranno studiare le tecniche di combattimento e le abilità degli altri giocatori per affinare le proprie capacità a bordo dei nuovi mostri meccanici di FromSoftware.

In attesa di ulteriori dettagli sul PvP da parte degli sviluppatori nipponici, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento su Armored Core 6 e un gameplay pieno di libertà, azione ed esplorazione.