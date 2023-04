Armored Core 6 non sarà brutale con i neofiti: la promessa di FromSoftware

La serie di Armored Core si è distinta in passato per essere piuttosto rigida ed impegnativa, soprattutto nei confronti dei neofiti che venivano subito gettati nella mischia senza adeguati tutorial o preparazione. Con Armored Core 6 Fires of Rubicon, però, FromSoftware sembra volersi muovere diversamente.

In un'intervista con IGN.com, il producer Yasunori Ogura conferma che Armored Core 6 avrà un'introduzione più graduale ed equilibrata alle meccaniche di gioco rispetto a quanto accadeva con i vecchi episodi, permettendo in questo modo anche a chi si avvicina per la prima volta al brand di comprendere al meglio il gameplay e come sfruttare ogni sua caratteristica.

"Armored Core è sempre stato un gioco con diversi parametri, un prodotto di cui puoi apprezzare la complessità e profondità che offre, ma anche la semplice costruzione del proprio mech senza starci a pensare troppo. Detto questo, nei confronti dei neofiti, ci siamo mossi cautamente con l'introduzione ed il level design delle prime fasi dell'avventura in modo che gli utenti possano approfondire un passo alla volta e con calma le loro conoscenze sul gioco, per poi buttarsi verso le sue parti più complesse e divertenti", spiega Ogura.

Il producer aggiunge inoltre che "abbiamo anche preparato un simulatore dove i giocatori possono imparare le basi dell'azione e dell'assemblaggio di mech, ed abbiamo anche cercato di rendere più intuitivo il sistema di controllo. Ci auguriamo che tutti coloro che non hanno esperienze con la serie provino le sensazioni di gioia nel pilotare il proprio Armored Core".

FromSoftware ha intanto rivelato la data d'uscita di Armored Core 6, in arrivo nel corso dell'estate 2023 e pronto per essere accolto a braccia aperte non solo dai fan di lungo corso ma, a questo punto, anche dai nuovi arrivati.