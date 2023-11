Armored Core 6 non ha la cooperativa? Nessun problema, ci pensano i modder!

Partendo dal lavoro svolto sulla mod per la coop senza limiti di Elden Ring, il programmatore indipendente LukeYui conferma di essere al lavoro su un nuovo progetto fan made che promette di introdurre la cooperativa a 6 giocatori nella campagna principale di Armored Core 6.

Forte delle oltre 2,8 milioni di copie vendute di Armored Core 6 Fires of Rubicon, lo sviluppatore indipendente guarda perciò all'universo action sci-fi dell'ultima esperienza interattiva ideata da FromSoftware per ampliarne e arricchirne l'esperienza di gioco tramite, appunto, la cooperativa in multiplayer.

La mod di LukeYui si trova attualmente in fase 'pre-alpha' ma, come sottolinea lo stesso creatore di questo progetto, i lavori procedono spediti, prova ne sia il video gameplay che campeggia a inizio articolo con le scene tratte dal prototipo funzionante della co-op.

Ad ogni modo, lo sviluppo di questo progetto dovrebbe protrarsi ancora per qualche mese, ma una volta completato sarà possibile completare tutte le missioni della campagna principale di Fires of Rubicon su PC ospitando liberamente delle partite multiplayer con un massimo di altri cinque appassionati di Armored Core 6 connessi online. Mentre aspettiamo di conoscere le tempistiche di lancio di questa mod (che presumibilmente verrà distribuita in maniera gratuita su PC), vi invitiamo a seguirci nella dimensione sci-fi di Rubicon con la nostra recensione di Armored Core 6 e il ritorno ai mecha di FromSoftware dopo Elden Ring.