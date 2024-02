Armored Core 6 non è la fine: FromSoftware pensa ad altri giochi per il futuro

Nonostante mancasse dalle scene da un decennio, Armored Core 6 ha venduto quasi 3 milioni di copie in tutto il mondo segnando così un grande ritorno per la serie. E il successo fin qui raggiunto ha soddisfatto così tanto FromSoftware che con tutta probabilità sentiremo ancora parlare di Armored Core in futuro.

Nel corso di un'intervista con IGN Japan, Hidetaka Miyazaki di FromSoftware si è soffermato sugli ottimi riscontri ottenuti da Armored Core VI Fires of Rubicon, assicurando così che ci sarà un futuro per il franchise: "Abbiamo realizzato Armored Core VI e la serie è molto importante per FromSoftware, e abbiamo il desiderio di portarla avanti anche in futuro", afferma il celebre game designer aggiungendo che "Armored Core VI è stato un successo, ma non tutto era perfetto e c'è ancora spazio per migliorarlo, dunque non intendo certo fermarmi qui. Per ora, però, ancora non è stato deciso nulla sul futuro della serie".

La compagnia nipponica per il momento ancora non sta pensando a come far proseguire il brand, ma dalle parole di Miyazaki sembra praticamente sicuro che in futuro Armored Core VII diverrà realtà, considerati i numeri soddisfacenti registrati dal sesto episodio pubblicato su PC e console PlayStation e Xbox nell'agosto del 2023.

Il presente di FromSoftware è intanto tutto concentrato sull'uscita di Elden Ring Shadow of the Erdtree, l'attesissima espansione dell'acclamato kolossal disponibile a partire dal 21 giugno 2024.