Armored Core 6 non sarà open world come Elden Ring, FromSoftware spiega il motivo

Con il successo incredibile ottenuto da Elden Ring nell'ultimo anno, molti davano quasi per scontato che i futuri progetti di FromSoftware si basassero su un'ambientazione liberamente esplorabile e dalle dimensioni generose. Sembrerebbe però che non sia così e, a dimostrarlo, è l'approccio usato con Armored Core 6.

Nel corso di una recente intervista, il game director Masaru Yamamura ha svelato nel dettaglio i motivi che hanno spinto la software house a realizzare un prodotto completamente diverso rispetto a Elden Ring.

Ecco di seguito un estratto dell'intervista:

"Durante il processo di sviluppo del sequel, vi era la volontà di realizzare un prodotto differente nello stile. Alla fine della discussione, abbiamo deciso di non creare un gioco basato sul movimento e l'esplorazione come Elden Ring o i titoli della serie Souls. Negli Armored Core il sistema di movimento è correlato all'assetto del robot e questa è una caratteristica centrale dell'esperienza. Il gioco è stato pensato per avere una velocità di movimento e un'altezza del salto che variano in base ai componenti utilizzati dal personaggio. Per tutti questi motivi, abbiamo ritenuto che il gameplay di Armored Core e l'esplorazione in stile open world non potessero combaciare."

Come si può leggere sopra, quindi, FromSoftware ha preferito creare un gioco in cui le abilità del robot, che siano esse legate al combattimento o al movimento, potessero essere profondamente modificate in base all'assetto e ciò non avrebbe permesso di creare un open world soddisfacente.

In attesa di poter provare il gioco e verificare se tale approccio abbia dato o meno i suoi frutti, vi ricordiamo che Armored Core 6 sarà disponibile a partire dal prossimo 25 agosto 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Avete già letto i nuovi dettagli su arsenale e personalizzazione dei mech di Armored Core 6?