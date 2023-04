Armored Core 6, un noto insider svela la possibile data d'uscita: è molto vicina

Torniamo ancora una volta a parlare di Armored Core 6 Fires of Rubicon, il nuovo progetto targato FromSoftware che è di nuovo al centro di leak e rumor. A questo giro, potrebbe essere stata svelata la data d'uscita del titolo a base di robottoni.

A riportare questa informazione è il noto insider Tom Henderson, che sulle pagine del suo portale ha dichiarato che il prossimo capitolo della serie dei creatori di Dark Souls è previsto per il prossimo 25 agosto 2023. Sebbene non vi sia modo di confermare quanto sostenuto da Henderson, è ovvio che la mole di informazioni che sta emergendo sul gioco lasci presagire che qualcosa si stia muovendo e che non manchi molto all'arrivo di nuovo materiale, che si tratti di articoli o filmati pubblicati direttamente dagli sviluppatori per mostrare il gameplay ai fan.

A tal proposito, vi ricordiamo che Armored Core 6 è stato classificato in Corea giusto qualche giorno fa e, solitamente, tale operazione non avviene a distanza di troppo tempo dall'arrivo sugli scaffali. Come se non bastasse, un leak ha anticipato l'imminente arrivo di un trailer di Armored Core 6, che potrebbe contenere proprio l'annuncio della data d'uscita ufficiale.

Insomma, potrebbe non mancare molto alla prossima mossa di FromSoftware!