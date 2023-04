Armored Core 6, la Premium Edition costa 450 euro! Cosa contiene?

FromSoftware ha annunciato la data d'uscita di Armored Core 6, che si prepara dunque ad infiammare l'estate 2023 su PC e console PlayStation e Xbox. Per l'occasione il publisher Bandai Namco ha già messo in pre-order le edizioni speciali del nuovo Armored Core, e ci sarà da risparmiare parecchio.

Come si può vedere sullo store europeo ufficiale di Bandai Namco, la Premium Collector's Edition di Armored Core 6 Fires of Rubicon è proposta ad un prezzo di 449,99 euro, rivelandosi dunque una delle edizioni da collezione più onerose degli ultimi tempi, seppur comunque piuttosto ricca di contenuti. Ecco cosa offre questa specifica edizione:

Gioco

Garage esclusivo

Statua in miniatura di un Armored Core

Colonna sonora digitale

Steelbook esclusivo

Artbook di 40 pagine con copertina rigida

Spille

Adesivi

Cartoline illustrate

Poster

Nel negozio digitale di Bandai Namco è possibile prenotare anche la Collector's Edition, costosa ma molto più economica (249,99 euro) che offre gli stessi contenuti della Premium Edition ad eccezione del garage in miniatura per la statua dell'Armored Core. Per quanto riguarda infine la Launch Edition, proposta a 69,99 euro, gli acquirenti troveranno il gioco completo, gli adesivi, il poster e le cartoline illustrate. Sul sito di Bandai Namco vengono inoltre citate anche le Deluxe e Standard Edition, sebbene almeno per il momento non siano disponibili per la prenotazione.

Per quanto riguarda il gioco vero e proprio, FromSoftware ha assicurato che Armored Core 6 non sarà brutale con i neofiti della serie, e punta ad introdurre gradualmente i nuovi arrivati alle meccaniche tipiche della serie.