Armored Core 6, problemi con i salvataggi su PC: FromSoftware indaga

Nel frattempo che Armored Core 6 conquista la vetta dei giochi più venduti in Giappone e in UK, sembra che la versione PC dell'ultima fatica FromSoftware abbia alcuni problemi tecnici relativi ai salvataggi, che non verrebbero registrati in maniera corretta.

Sebbene il problema non riguardi tutti i possessori di questa specifica versione di Armored Core VI Fires of Rubicon, sembra che la frequenza con cui i problemi nel salvare la partita sia comunque abbastanza ricorrente da spingere lo studio giapponese ad intervenire su Twitter/X per informare l'utenza di essere al corrente dell'inconveniente e di stare investigando per trovare una soluzione efficace.

"Nella versione PC di Armored Core VI Fires of Rubicon c'è un problema che non consente ai salvataggi di essere registrati correttamente in determinate circostanze. Stiamo attualmente indagando sul problema", fa sapere FromSoftware invitando intanto i giocatori a chiudere il gioco prima di mettere eventualmente in stand-by o spegnere il proprio PC, in modo così che non si verifichi alcun tipo di problematica con i sistemi di salvataggio e che i progressi vengano registrati correttamente. Non sembrano invece esserci problemi analoghi per le versioni PlayStation e Xbox del nuovo Armored Core.

In attesa dunque che FromSoftware risolva tutto tramite patch, la nostra recensione di Armored Core 6 Fires of Rubicon vi spiega perché si tratta di un pregevole ritorno per il brand dopo 10 anni di assenza dalle scene.