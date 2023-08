Armored Core 6: su PS5 sarebbe meglio giocare con la versione PS4 in retrocompatibilità

I ragazzi di FromSoftware non si sono mai distinti per l'ottimizzazione dei loro videogiochi, molti dei quali afflitti da problemi tecnici di varia entità. Neppure Armored Core 6: Fires of Rubicon è riuscito ad invertire questa tendenza, a giudicare dal dibattito in rete scatenato da una dichiarazione di Lance McDonald.

Secondo il modder, che può essere considerato uno dei più grandi conoscitori delle opere di FromSoftware (anche e soprattutto nella sfera tecnica), i possessori di PlayStation 5 farebbero meglio a giocare alla versione PS4 Pro in retrocompatibilità, piuttosto che alla versione nativa per PS5, dal momento che quest'ultima girerebbe meno fluidamente.

Stando ai testi di McDonald, PS5 è in grado di far girare la versione PS4 Pro alla risoluzione di 1800p a 60fps granitici. La versione nativa per PS5, invece, non riuscirebbe a rimanere ancorata ai 60fps, neppure in Performance Mode, la quale secondo un'analisi tecnica di IGN arriva massimo a 1800p con il DRS. Nello specifico, il modder ha scritto: "Nonostante Bandai Namco c'abbia detto che la build PlayStation 4 Pro arriva massimo a 30fps alla risoluzione 1800p, proprio come Elden Ring, se avviate la build PS4 Pro su PS5 il framerate arriva a 60fps. Molto più fluida della build nativa per PS5". Alla luce di ciò, McDonald consiglia ai giocatori PS5 di comprare il disco della versione PlayStation 4 di Armored Core 6: Fires of Rubicon, che offre l'accesso ad entrambe le edizioni per PS4 e PlayStation 5 senza costi aggiuntivi.

L'affermazione ha sollevato diversi dubbi tra i seguaci, i quali non avrebbero rilevato grossi problemi di fluidità in Performance Mode nella versione PS5. McDonald ha tuttavia consigliato di loro di superare le prime due missioni, limite oltre il quale le criticità cominciano a palesarsi più frequentemente. A riprova di ciò, ha pubblicato un breve spezzone di gameplay in cui è possibile vedere la versione nativa per PS5 crollare sotto ai 60fps in Performance Mode.

Per quale motivo l'edizione PS5 di Armored Core 6: Fires of Rubicon non riesce a pareggiare la fluidità di una versione per la generazione precedente? McDonald è convinto di conoscere il motivo: "Recentemente ho effettuato del reverse engineering sull'eseguibile di Elden Ring per PS5 e il motivo per il quale le build PS5 dei loro giochi girano peggio delle build PS4 è perché le build PS5 non presentano delle ottimizzazioni al compiler. È molto semplice". Difatti, anche Elden Ring era meglio giocarlo in retrocompatibilità su PS5 se l'obiettivo primario era la fluidità massima, come affermato pure dagli esperti di Digital Foundry.