Armored Core 6: risoluzione e framerate, target fino a 4K 60fps su PS5 e Xbox Series X

Bandai Namco ha svelato i requisiti minimi e consigliati di Armored Core 6 Fires of Rubicon, oltre a rivelare dettagli su risoluzione e framerate del nuovo gioco di FromSoftware in arrivo il 25 agosto su PC e tutte le principali console.

Le versioni current-gen (PlayStation 5 e Xbox Series X) girano a risoluzione fino a 3840x2160p con framerate target fino a 60fps, su Xbox Series S invece il gioco gira a 2560x1440p, sempre con framerate target fino a 60 fps. Il Ray-Tracing è disponibile su PS5, PC, Xbox Series X e Xbox Series S ma solo in modalità Garage.

Su console di vecchia generazione invece non c'è (ovviamente) supporto al Ray-Tracing, su PS4 Standard il gioco gira a 1080p mentre su PS4 PRO si arriva a 3200x1800p, su Xbox One si raggiunge una risoluzione fino a 900p, su Xbox One X si toccano i 3840x2160p, in tutti i casi con framerate fino a 30fps. Di seguito invece i requisiti PC di Armored Core 6 Fires of Rubicon:

Requisiti PC minimi Armored Core VI

Processore e sistema operativo 64-bit

Sistema operativo Windows 10

Processore Intel Core i7-4790K/Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 7 1800X/AMD Ryzen 5 2600

Memoria 12GB RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB o AMD Radeon RX 480/4 GB

DirectX 12

Spazio libero su disco 60 GB

Scheda audio Windows Compatible Audio Device

Requisiti PC consigliati Armored Core 6

Processore e sistema operativo a 64-bit

Sistema operativo Windows 10 o 11

Processore Intel Core i7-7700/Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 7 2700X/AMD Ryzen 5 3600

Memoria 12 GB RAM

GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB/AMD Radeon RX 590 8 GB o Intel Arc A750 8 GB

DirectX 12

60 GB di spazio libero

Scheda audio Windows Compatible Audio Device

Armored Core 6 esce il 25 agosto 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.