Armored Core 6 fa scintille! Robot giganti e tanta libertà nel nostro video gameplay

FromSoftware ci ha dato modo di ammirare una demo di Armored Core 6 Fires of Rubicon: l'anteprima offertaci dagli sviluppatori giapponesi ci ha restituito l'immagine di un progetto davvero promettente, un titolo dalle mille sfumature che promette di fare la felicità di tutti gli appassionati della serie (e non solo).

L'impianto contenutistico eretto da FromSoftware poggia sulle solide basi di un'esperienza di gioco che fa leva sulla personalizzazione del proprio mecha e sulla struttura del level design per ovviare alle mancanze dei capitoli passati di Armored Core.

Il tempo trascorso nella dimensione post-apocalittica di Fires of Rubicon lascia quindi ben sperare per il successo di questo titolo, merito soprattutto della grande libertà offerta ai giocatori e del 'caos controllato' che caratterizza le battaglie contro i boss e i nemici minori, tanto negli ambienti più ristretti quanto nelle aree più ampie.

Prima di lasciarvi al video in apertura d'articolo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra anteprima di Armored Core 6, un gameplay pieno di libertà, azione e personalizzazione che, si spera, ritroveremo dal 25 agosto in coincidenza del lancio del titolo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.