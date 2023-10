Armored Core 6: la serie Mech di FromSoftware torna alla carica con 2,8 milioni di copie

Come detto nel corso della nostra recensione, Armored Core 6 ha sancito il ritorno di FromSoftware sui Mecha dopo Elden Ring, riscuotendo un buon successo di valutazione della stampa e del pubblico videoludico. Tuttavia, i numeri conseguiti dal gioco non sono tali solo per i voti: Armored Core 6 ha raggiunto le oltre 2,8 milioni di copie vendute.

A seguito dell'aggiornamento di Armored Core 6 alla 1.03.01 e delle tante migliorie apportate, i doppiatori Ryo Shimokawa e Yasuyuki Kase hanno annunciato che le vendite di Armored Core 6 sono alquanto elevate per la serie, poiché il titolo ha superato le 2,8 milioni di unità nel corso degli ultimi due mesi. La conoscenza acquisita dalla software house nell'ambito delle produzioni action di carattere souls e soulslike ha permesso di portare nuovamente la serie di FromSoftware sulla ribalta dell'industria videoludica.

Armored Core 6 è stato un discreto successo per Bandai Namco e FromSoftware, sebbene vi sia ancora molta strada da fare: che le 2,8 milioni di copie raggiunte e superate siano soltanto l'inizio? Non ci resta che attendere ancor più tempo prima di rispondere alla domanda, mentre la compagnia di sviluppo di videogiochi continuerà a migliorare quanto offerto ai propri utenti con un'esperienza Mech irrinunciabile per gli amanti dei "robottoni"; i punti di forza di Armored Core, dalla difficoltà agli scontri e la personalizzazione, sono parecchi.