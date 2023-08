Armored Core 6: un primo sguardo al multiplayer PvP nel video gameplay

Dopo aver stilato l'elenco dei migliori boss della serie di Dark Souls, ci rituffiano nel girone dantesco di Rubicon per dare un'occhiata in anteprima al gameplay del multiplayer PvP di Armored Core 6, il nuovo action sci-fi di FromSoftware.

A giudicare da quanto mostrato nel nuovo video dell'Arena di Armored Core 6, l'esperienza interattiva confezionata dagli sviluppatori al seguito di Game Director Masaru Yamamura promette di essere particolarmente frenetica e, al tempo stesso, molto tecnica.

Le sequenze di gameplay provenienti dal Giappone ci offrono anche una veloce infarinatura sui tanti equipaggiamenti da utilizzare in battaglia per avere la meglio contro i piloti dei mech avversari: in tal senso, è interessante notare la ricchezza di dettagli degli esplosivi effetti particellari e delle singole tipologie di armi, studiate per stratificare e rendere più emozionanti gli scontri 1vs1 o 3v3 dell'Arena di Fires of Rubicon.

Maggiori dettagli sul multiplayer PvP di Armored Core 6 verranno svelati tra poche ore nel corso dell'evento Special Program organizzato da FromSoftware. Nel frattempo, vi ricordiamo che la nuova esperienza action sci-fi degli autori di Elden Ring, Bloodborne, Dark Souls e Sekiro è prevista al lancio per il 25 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.