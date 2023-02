Armored Core 6 tra singleplayer, boss e Arene online: tanti dettagli dal Taipei Game Show

Nonostante l'assenza di panel su Armored Core 6 dal Taipei Game Show 2023, l'intervento del produttore Yasunori Ogura dal palco digitale della kermesse videoludica taiwanese è stata comunque foriera di novità sull'action sci-fi di FromSoftware.

L'esponente della casa di sviluppo conosciuta per i capolavori action ruolistici Elden Ring, Dark Souls, Sekiro e Bloodborne coglie l'opportunità offertagli dal Taipei Game Show 2023 per snocciolare tutta una serie di dettagli inediti sui contenuti, sulla storia e sul gameplay di Armored Core 6 Fires of Rubicon.

Il produttore della serie spiega ad esempio che non ci sarà alcuna connessione narrativa tra il sesto e il quinto capitolo della saga fantascientifica, un aspetto che farà certamente felici tutti coloro che desiderano avvicinarsi solo adesso a questa IP.

Per quanto concerne il gameplay, Ogura ribadisce che Armored Core 6 sarà un gioco particolarmente difficile e che offrirà "un tasso di sfida davvero elevato, con battaglie dure" sin dalle primissime battute della campagna principale. Rimanendo in tema, il produttore giapponese sottolinea la presenza di numerose battaglie con i Boss e la natura squisitamente singleplayer della modalità Storia.

I giocatori che desiderano cimentarsi in sfide multiplayer per mettere alla prova le funzionalità e le abilità acquisire con il proprio mech preferito, ad ogni modo, potranno darsi battaglia all'interno di Arene online studiate per esprimere al meglio le capacità ipertecnologiche dei propri 'mostri meccanici'.

Maggiori dettagli su questo ambizioso progetto verranno condivisi nei prossimi mesi da FromSoftware: nel frattempo, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Armored Core 6 e i metallici inizi della serie.