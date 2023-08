Armored Core 6 Special Briefing questa settimana: Sony dà appuntamento a FromSoftware

Con un numero record di visualizzazioni per l'ultimo trailer di Armored Core VI: Fires of Rubicon, è ora tempo di dare un ulteriore sguardo all'action confezionato da FromSoftware.

Il team di sviluppo giapponese dà infatti appuntamento ai videogiocatori per la presentazione di Armored Core VI: Fires of Rubicon - Special Briefing. Realizzato in collaborazione con Sony, l'evento sarà trasmesso sul canale YouTube ufficiale di PlayStation Japan: direttamente in apertura a questa news potete già trovare l'anteprima dedicata alla diretta. La live è in programma per la giornata di venerdì 18 agosto, alle ore 12:30 del fuso orario italiano.

Dopo aver ospitato l'annuncio della data di uscita di Quantum Error, i canali social PlayStation tornano dunque a dare il benvenuto a un ulteriore appuntamento videoludico. Tra gli ospiti presenti all'Armored Core VI: Fires of Rubicon - Special Briefing troveranno spazio diverse personalità di FromSoftware, con Yasunori Ogura e Masaru Yamamura, rispettivamente producer e director di Armored Core VI: Fires of Rubicon.



L'evento si terra fisicamente a Tokyo, con i partecipanti che avranno l'opportunità di provare in anteprima la versione PlayStation 5 dell'avventura mech. La diretta offrirà anche al pubblico internazionale la possibilità di osservare nuovamente in azione l'action FromSoftware e di apprenderne maggiori dettagli.