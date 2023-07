Armored Core 6 dice sì a Steam Deck: pieno supporto promesso da From Software

Dopo la pubblicazione del nuovo video-gameplay di 12 minuti per Armored Core 6 cresce sempre di più l'attesa nei confronti del nuovo episodio della serie Action a base di mech. E ci sono buone notizie per chi lo giocherà su Steam Deck.

Nel corso di un'intervista con il portale Destructoid, il producer Yasunori Ogura ha confermato che Armored Core 6 Fires of Rubicon supporterà al 100% Steam Deck subito dal lancio, permettendo così ai possessori della piattaforma di potersi godere al meglio il gioco senza alcun tipo di compromesso. "Ovviamente, alla luce delle performance di Elden Ring su Steam Deck, siamo stati molto felici dei risultati raggiunti e vogliamo dunque ripartire da qui per il futuro supporto a questo dispositivo portatile. Pertanto Armored Core 6 supporterà pienamente Steam Deck. Non abbiamo cambiato nulla di particolare, volevamo semplicemente rassicurare i fan sul pieno supporto", dichiara Ogura.

Il sesto episodio principale sarà inoltre il primo Armored Core ad arrivare su PC subito al day one in contemporanea con le versioni PlayStation e Xbox: "Trattandosi di un gioco moderno su hardware moderni, volevamo raggiungere ed offrire ai giocatori un'esperienza soddisfacente su PC. Dunque abbiamo provato ad incorporare le conoscenze che abbiamo accumulato negli ultimi anni per correggere e perfezionare al meglio il gioco per il pubblico PC", afferma Ogura.

L'opera punta dunque a presentarsi al massimo della forma anche in versione PC, dove debutterà il prossimo 25 agosto assieme alle versioni console. Non perdetevi inoltre il nostro provato di Armored Core 6, che punta ad essere un'esperienza difficile ed esplosiva.