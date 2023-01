Armored Core 6 sarà al Taipei Game Show 2023: FromSoftware terrà un panel di un'ora

Alle tante immagini e info su Armored Core 6 socciolate nelle scorse settimane da Bandai Namco si aggiungeranno le ricche informazioni che FromSoftware condividerà presto nella cornice mediatica del Taipei Game Show 2023.

In base alle indicazioni offerte dal sito ufficiale di Bandai Namco, la nuova presentazione di FromSoftware dedicata ad Armored Core 6 Fires of Rubicon si terrà dalle ore 13:00 alle 14:00 italiane di venerdì 3 febbraio.

Il panel sarà tenuto da Yasunori Ogura: il produttore della serie condividerà "nuovi e interessanti dettagli" per gli appassionati di lungo corso e chi si avvicinerà solo adesso a questa IP. La scheda che preannuncia l'arrivo di questo panel non fornisce ulteriori indicazioni sui contenuti di un evento, e quindi sulla presenza o meno di scene di gameplay.

La commercializzazione di Armored Core 6 Fires of Rubicon, ad ogni modo, è prevista nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, di conseguenza è lecito sperare nella pubblicazione a breve di qualche spezzone ingame, magari proprio dal palco del Taipei Game Show d'inizio febbraio. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di FromSoftware, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Armored Core 6 e gli scontri tra robot di questa storica serie ideata dalla software house che ha dato i natali a Dark Souls.