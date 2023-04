Armored Core 6: il nuovo trailer è in arrivo? Il leak proviene da una fonte affidabile

Nel corso degli ultimi giorni si sta parlando sempre più spesso di Armored Core 6 ed è ormai chiaro che qualcosa si stia muovendo. A tal riguardo, un leaker che in tempi recenti si è guadagnato la fiducia dei videogiocatori è convinto che manchi poco al debutto del prossimo trailer del gioco FromSoftware a base di robottoni.

Ad aver pubblicato un banner che segnala l'arrivo del trailer è infatti un utente cinese che negli ultimi tempi ha attirato l'attenzione dei membri della community grazie ad un paio di previsioni azzeccate. Il personaggio in questione non ha solo previsto con precisione l'arrivo dell'annuncio di Hayarigami 1-2-3 Pack, ma ha anche anticipato l'uscita dell'aggiornamento gratuito con il quale Sony Santa Monica ha introdotto il New Game Plus in God of War Ragnarok.

Insomma, si tratta di poche anticipazioni che però sono sufficienti a rendere credibile l'immagine del leaker. A dare ulteriore credibilità al post dell'utente cinese è anche la recente comparsa di un'immagine di Armored Core 6 sullo store di Xbox, senza contare l'avvenuta classificazione del gioco in territorio coreano.

È quindi innegabile che stia accadendo qualcosa e non è da escludere che da un momento all'altro FromSoftware possa tornare a far parlare del suo prossimo progetto.