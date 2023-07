Armored Core 6: il nuovo trailer in italiano ci porta alla scoperta della storia

Al metallo bollente del video gameplay di Armored Core 6 fa seguito il nuovo trailer confezionato da FromSoftware per immergerci nelle atmosfere di Fires of Rubicon e offrirci una veloce infarinatura sugli eventi della campagna principale.

Gli spettacolari combattimenti tra mecha immortalati nei filmati di gameplay datici in pasto in questi mesi dagli sviluppatori giapponesi vertono attorno al Coral, una misteriosa sostanza scoperta sul remoto pianeta Rubicon 3.

Utilizzato per alimentare le gigantesche strutture industriali e le arcologie ipertecnologiche che imperlano il 'paesaggio metallico' di Armored Core 6, il Coral finirà con l'inghiottire tra fiamme e tempeste il pianeta e le stelle circostanti, portando allo scoppio della guerra per il dominio delle ultime risorse del Sistema Stellare Infuocato descritta nello Story Trailer.

Starà quindi a noi, e al nostro intrepido alter-ego, determinare il corso di questo conflitto futuristico infiltrandoci su Rubicon come mercenari indipendenti, a patto però di sopravvivere ai 'robottoni assassini' schierati dalle corporazioni e dalle fazioni in guerra.

Come rimarcato a più riprese da FromSoftware, Armored Core 6 avrà una trama scollegata dai capitoli passati, un dettaglio non secondario in funzione dell'enorme interesse suscitato dagli autori di Dark Souls, Elden Ring e Sekiro in chi, magari, decide di avvicinarsi solo adesso a questa storica proprietà intellettuale.

Prima di lasciarvi al nuovo video, vi ricordiamo che Armored Core 6 è atteso al lancio per il 25 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.