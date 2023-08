Armored Core 6: ecco la data di preload e il peso su PS4 e PlayStation 5

Con il preload di Armored Core 6 già disponibile su Xbox mancavano all'appello solo le versioni console destinate ad approdare su PS4 e PlayStation 5. Il team social PSGameSize scioglie gli ultimi dubbi svelando il peso delle versioni PlayStation Armored Core 6 e fissando la data di preload dell'action sci-fi.

L'ultimo aggiornamento del database interno del PlayStation Store contiene infatti delle importanti anticipazioni sullo spazio da riservare sull'hard disk di PS4 e sull'SSD interno di PlayStation 5 (o su una memoria esterna con prestazioni analoghe) per poter tuffarsi nelle atmosfere esplosive della battaglia tra mech della nuova esperienza action sparatutto targata FromSoftware.

Sulla scorta delle informazioni carpite dal database di PS Store apprendiamo che Armored Core 6 Fires of Rubicon richiederà l'installazione di circa 55,7 GB su PS4 o 43,3 GB su PlayStation 5. Le dimensioni effettive del gioco, ad ogni modo, potrebbero differire da quelle trapelate dal PS Store una volta completato il processo di download.

Per quanto riguarda il preload, gli utenti che hanno prenotato Armored Core 6 sullo store digitale di Sony dovranno attendere fino al 23 agosto prima di poter riversare su hard disk o SSD i dati richiesti per immergersi nella campagna principale di Fires of Rubicon. Il lancio di Armored Core 6 è previsto per il 25 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S: per un ulteriore approfondimento, qui trovate il nostro speciale sui punti di forza della saga di Armored Core, dalla difficoltà alla personalizzazione passando per gli scontri tra mech.