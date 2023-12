Armored Core 6: matchmaking classificato per il PvP e tante sorprese con il nuovo Update

Mentre i modder di Armored Core 6 lavorano all'espansione fan made per la cooperativa,le fucine digitali di FromSoftware si apprestano a sfornare un importante aggiornamento gratuito che porterà in dote il matchmaking classificato per le sfide multiplayer PvP.

La battaglia fantascientifica tra i mecha di Armored Core 6, quindi, è destinata a proseguire ancora a lungo grazie al "Ranked Matchmaking Update" in procinto di essere lanciato da Bandai Namco e dagli sviluppatori giapponesi conosciuti in tutto il mondo per la serie di Dark Souls (per tacere di Bloodborne, Sekiro e Elden Ring).

L'aggiornamento gratuito di Fires of Rubicon porterà in dote il matchmaking online classificato e tante altre aggiunte e ottimizzazioni. Sul fronte delle novità ludiche e contenutistiche, si segnala l'introduzione di nuove parti per migliorare l'equipaggiamento del nucleo del proprio mecha e la possibilità di combattere sullo sfondo di nuove mappe multiplayer PvP.

L'aggiunta del modulo classificato alle già disponibili funzionalità multiplayer PvP di Armored Core 6 s'accompagnerà a un nuovo sistema classificato, con tanto di modificatori per il nome del proprio alter-ego e di targhette interattive da personalizzare.

Come spiegatoci da Bandai Namco nel video che campeggia a inizio articolo, il "Ranked Matchmaking Update" sarà disponibile dal 19 dicembre su PC, PlayStation e Xbox. Prima di lasciarvi al trailer di cui sopra, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Armored Core 6 Fires of Rubicon.