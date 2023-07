Armored Core 6 sempre più vicino: data e ora per il nuovo, corposo video gameplay

E' sempre più vicina l'uscita di Armored Core 6 Fires of Rubicon su PC e console PlayStation e Xbox, fissata al 25 agosto 2023. E con l'esordio sul mercato distante circa un mese, From Software è pronta ad offrire un nuovo approfondimento sul suo atteso Action a base di mech.

Come confermato dal canale Twitter ufficiale della serie, Armored Core 6 Fires of Rubicon si mostrerà attraverso un inedito e corposo video-gameplay della durata di 12 minuti nella giornata di domani, 25 luglio 2023, precisamente alle ore 16:00 italiane. Tra meno di 24 ore scopriremo dunque molti più dettagli e particolarità sulla prossima opera targata From Software che riporterà in scena l'apprezzato brand di Armored Core dopo un decennio di assenza dalle scene.

Nessun dettaglio specifico su quali saranno gli effettivi contenuti della presentazione, ma aspettiamoci vari approfondimenti sul gameplay vero e proprio, oltre che su tutto ciò che il nuovo Armored Core offrirà al pubblico una volta disponibile sul mercato. Il trailer verrà mostrato sui canali Twitch e Youtube ufficiali del produttore Bandai Namco, pertanto se interessati al gioco l'appuntamento è domani alle 16 in punto, così da non perdersi nemmeno un secondo della nuova presentazione.

Nel frattempo potete intanto guardare lo story trailer in italiano di Armored Core 6, così da scoprire più dettagli anche sulla sua narrativa.