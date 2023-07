Armored Core 6: video leak svela la modalità PvP del nuovo gioco FromSoftware

Il lungo filmato di gameplay di Armored Core VI Fires of Rubicon ci ha concesso un'ampia anteprima sulla nuova opera videoludica firmata da FromSoftware, i celebri autori di Dark Souls ed Elden Ring. Il materiale mostrato da Hidetaka Miyazaki e soci, tuttavia, non includeva alcuno scorcio della modalità multiplayer online.

Un filmato (successivamente rimosso da un content creator che non avrebbe dovuto in primo luogo diffondere il video come da NDA firmato con FromSoftware) è trapelato sulle pagine di reddit e ci consente di dare uno sguardo anche al multiplayer di Armored Core VI, che prevede una modalità PvP.

Come possiamo osservare, il lock-on sul proprio bersaglio svolgerà un ruolo fondamentale nel corso delle battaglie in multigiocatore. Gli scontri sono caratterizzati da una frenesia e dinamicità estreme, e sembra che non siano presenti kit curativi sparsi per il campo di battaglia. Sappiamo inoltre quanto importante sia la personalizzazione del proprio mech nell'economia di gioco della serie di Armored Core, e con tutta probabilità le nostre scelte di customizzazione andranno ad influenzare in maniera tangibile anche gli scontri con gli altri giocatori.

Nell'attesa del sempre più vicino debutto fissato al 25 agosto su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Armored Core VI Fires of Rubicon per ulteriori approfondimenti sul gioco FromSoftware.