Armored Core 6: per la prima volta, un gioco FromSoftware a 120 FPS su PC

A seguito delle recenti anteprime e gli hands-on da parte di stampa, influencer e Youtuber, sono emerse diverse informazioni, come ad esempio quanto durerà la storia di Armored Core 6: Fires Of Rubicon. Tra queste, un dettaglio non trascurabile è che il gioco gira a 120 FPS su PC.

Si tratta del primo gioco FromSoftware a supportare questo tipo di opzione grafica. In linea generale, le impostazioni grafiche di Armored Core 6: Fires Of Rubicon hanno delle opzioni standard, come la possibilità di giocare in modalità finestra senza bordi, disattivare il motion-blur, un V-Sync attivabile all'occorrenza e una serie di scelte qualitative.

L'opzione più sorprendente del menu, dunque, è proprio quella che consente di giocare selezionando fra 30, 60, 90 e 120 FPS. Il team di Armored Cored 6 ha anche promesso pieno supporto su Steam Deck. Fino ad adesso, nessun gioco di questo sviluppatore, nemmeno Sekiro, era capace di superare i 60 FPS, almeno non senza ricorrere alle mod.

Questa scelta è ben oculata e ben pensata da parte del team di sviluppo, data la frenesia del gameplay di Armored Core 6: Fires Of Rubicon e la velocità nei movimenti a schermo e la necessità di reagire con la massima rapidità ai pericoli, come il lancio di un missile nella nostra direzione.

A parte questo, in genere non tutte le impostazioni grafiche hanno una descrizione dettagliata che consenta di verificarne l'impatto concreto sul gioco (limitandosi al classico bilanciamento "basso/medio/alto"), per esempio quando si parla di effetti di illuminazione. Ben poca cosa rispetto all'importante aggiunta dei 120 FPS.