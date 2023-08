Armored Core 6: voti altissimi nelle prime recensioni, ma c'è qualche eccezione

Con la pubblicazione delle prime recensioni di Armored Core 6, la stampa videoludica internazionale acclama l'action sci-fi sui mecha di FromSoftware come il nuovo esponente del genere. Ma nel coro di elogi c'è qualche voce dissonante che mette in evidenza alcuni problemi.

Prendendo spunto dalle analisi di settore espresse dai maggiori siti videoludici, su aggregatori come OpenCritic e Metacritic la nuova esperienza fantascientifica degli autori di Dark Souls, Elden Ring, Sekiro e Bloodborne vanta una media voto di 87 su 100, estrapolata da un totale di 26 analisi di settore.

Ai giudizi più che lusinghieri sul sistema di combattimento e sull'esperienza di gioco complessiva che sono stati espressi dalla quasi totalità dei recensori s'accompagnano però delle critiche avanzate da chi, invece, ritiene che le sbavature riscontrate nel comparto grafico, nel sistema di controlli e nella gestione dell'interfaccia non consentano al titolo di ambire all'assoluta eccellenza.

Se volete sapere che cosa ne pensiamo dell'ultima esperienza interattiva diretta da Masaru Yamamura, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Armored Core 6 Fires of Rubicon, con tutte le analisi e le riflessioni di Antonello 'Kirito' Bello sull'offerta ludica, narrativa, grafica e contenutistica confezionata da FromSoftware per riportare in auge questa storica IP a tinte mecha.