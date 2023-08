Armored Core 6: Xbox Series X a tema gratis in occasione del day one, ecco come ottenerla

Amored Core 6 è difficile, esplosivo e molto promettente, come raccontatovi nella nostra prova avvenuta un mese fa. L'attenzione del mondo videoludico per il mese di agosto è in parte direzionata verso il progetto targato FromSoftware, in uscita il prossimo 25 agosto. Ma come festeggiare al meglio il day one, se non con una nuova console gratis?

Avete capito bene: in occasione del fatidico giorno di lancio, Xbox ha deciso di regalare una spettacolare Xbox Series X serigrafata a tema Armored Core 6 per il fortunato vincitore del concorso a premi che si terrà nel prossimo futuro. A lanciare la lieta notizia è lo stesso account Twitter ufficiale della compagnia, che con un post sul noto social ha mostrato al mondo intero la spettacolare console ammiraglia della casa di Redmond in perfetto stile Armored Core.

Volete vincere l'Xbox Series X di Armored Core 6? All'iniziativa in questione potranno partecipare tutti i residenti legali di qualsiasi paese o regione supportata a Xbox, ad eccezione della Russia. Il requisito principale è quello di aver raggiunto la maggiore età nel proprio luogo di provenienza. Ci vorranno pochi semplici passaggi per poter partecipare alla promozione. Qualora foste interessati a conoscere più nel dettaglio le condizioni necessarie, potrete trovare il rimando al documento relativo alle regole ufficiali in calce alla notizia. Dopo un primo sguardo al multiplayer pvp di Armored Core 6, è tempo id puntare all'Xbox Sereis X a tema.