Da Armored Core a Dark Souls: qual è il miglior gioco FromSoftware? La classifica

Il percorso di sviluppo intrapreso dalle fucine digitali di FromSoftware sin dalla loro fondazione, avvenuta nell'ormai lontano mese di novembre del 1986, ha contribuito a scrivere alcune tra le pagine più importanti e rappresentative dell'intera storia dei videogiochi.

Dopo avervi spronato a indicarci il vostro videogioco FromSoftware preferito da Bloodborne a Sekiro passando per Elden Ring e Dark Souls, ci reimmergiamo idealmente nel caleidoscopico multiverso delle esperienze interattive della casa di sviluppo giapponese per passare in rassegna i videogiochi della compagnia e stilare la più classica (ma sempre interessante) classifica 'dal peggiore al migliore'.

Basandoci sul metro di giudizio indicato dalle recensioni internazionali, spicca l'altissima media voto delle produzioni FromSoftware determinata dal gran numero di 'perfect store' attribuiti dagli esperti di settore, a ulteriore riprova della straordinaria rilevanza delle opere interattive di Hidetaka Miyazaki e compagni.

Da Tenchu a King's Field, le origini di FromSoftware

Prima di addentrarci nell'analisi spiccola dei videogiochi più importanti di FromSoftware, è davvero impossibile non iniziare questo lungo viaggio nella produzione creativa della casa di sviluppo di Tokyo senza partire dalle origini. Sin dagli albori, FromSoftware ha saputo ritagliarsi uno spazio nel cuore e nella mente di tantissimi appassionati grazie a videogiochi appartenenti ai generi più disparati. Esperienze come quelle rappresentate dai primi capitoli di Armored Core, Shadow Tower, Evergrace, Lost Kingdoms e Otogi sono scolpite nella memoria di chi è cresciuto a pane e videogiochi giapponesi negli anni '90 e nei primi 2000. E questo, per tacere del ruolo a dir poco fondamentale di opere seminali come King's Field nella costruzione narrativa e contenutistica di Demon's Souls e, con essa, nella nascita del linguaggio videoludico dei soulslike.

Steel Battalion Heavy Armor - 36 su 100

Chi è cresciuto a pane e riviste Xbox nei primissimi anni 2000 ricorderà certamente l'odissea di sviluppo di Tekki, un progetto monumentale che, pur non vedendo mai la luce nella versione prevista in origine da Capcom, riuscì comunque a strappare consensi tra i giocatori della prima console Microsoft grazie al 'reboot interno' di Steel Battalion.

Un decennio dopo (più precisamente nel 2012), a FromSoftware toccò l'ingrato compito di riesumare i fasti simulativi dell'originario Tekki servendosi di Kinect come 'strumento di precisione' per gestire i comandi dei mech da combattimento, con risultati che potete facilmente intuire ripensando alle capacità del primo sensore motion sensing della casa di Redmond. Steel Battalion Heavy Armor fu quindi un esperimento maldestro che costò caro alla software house giapponese, prova ne sia la stroncatura del pubblico e della stampa di settore.

Déraciné, Ninja Blade - 68

Lanciato nel 2018 in esclusiva su PS VR, Déraciné è stato il primo (nonché unico) videogioco di FromSoftware in Realtà Virtuale, un puzzle adventure pieno di enigmi da svelare e di scenari da esplorare. Il titolo cala i patiti di esperienze VR all'interno di un'ambientazione dai toni vintage, sullo sfondo di un canovaccio narrativo che si distacca dalle atmosfere oscure della trilogia di Dark Souls.

Come Déraciné, anche Ninja Blade non ha goduto del favore di pubblico e critica: l'action in stile Ninja Gaiden in esclusiva Xbox 360 era piagato da numerosi problemi, dal comparto tecnico lacunoso al tasso di sfida insufficiente.

Enchanted Arms - 69

Nella poliedrica produzione interattiva di FromSoftware c'è spazio anche per un gioco di ruolo 'vecchia scuola' come Enchanted Arms, un'avventura fantasy commercializzata nel 2007 su PS3 e Xbox 360 che prometteva oltre 50 ore di gameplay e un sistema di combattimento in tempo reale che, al tempo, rappresentava una novità nel panorama delle esperienze ruolistiche di stampo nipponico.

Armored Core 6 Fires of Rubicon - 86

Il ritorno di FromSoftware alla serie che ha contribuito a dare visibilità e prestigio internazionale alla compagnia nipponica, almeno nei mesi successivi all'annuncio, è stato visto con relativo scetticismo da parte degli addetti al settore e di una community ormai abituata ad associare il nome dell'azienda alle esperienze soulslike. Grazie al cielo, il ritorno di FromSoftware sui mecha con Armored Core 6 è stato un vero e proprio trionfo, grazie a un gameplay estremamente appagante e ad un comparto tecnico e artistico di prim'ordine, uniti all'ormai proverbiale tasso di sfida che accompagna da più di un decennio ogni produzione del team di Tokyo.

Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 3 - 89

C'è ben poco da aggiungere ai fiumi d'inchiostro che sono già stati versati per raccontare il successo internazionale dei Souls. Tra imponenti castelli in rovina, foreste eteree popolate da cavalieri fantasma e imponenti draghi immersi in laghi di lava ribollente, come possiamo riassumere in poche righe le infinite emozioni restituiteci da Demon's Souls e dalla serie di Dark Souls?

Come un vino pregiato, il linguaggio videoludico dei Souls continua a evolversi e ad arricchirsi nel tempo di elementi di gameplay, narrativi e contenutistici sempre più stratificati, coinvolgendo centinaia di altre case di sviluppo che guardano a FromSoftware come al faro da seguire nell'industria. Se siete in vena di approfondimenti, qui trovate un nostro speciale sulle migliori ambientazioni dei Souls di FromSoftware.

Sekiro Shadows Die Twice - 90

L'action di FromSoftware ha saputo smarcarsi con intelligenza dalle formule ormai consolidate dei precedenti Souls pur rimanendone saldamente ancorato ai principi ludici, un'alchimia coraggiosa che ha fatto centro e permesso agli sviluppatori giapponesi di incontrare il favore sia dei loro fan più fedeli che di una nuova schiera di appassionati.

Dark Souls 2 - 91

Il secondo atto della saga di Dark Souls è l'unico a non essere diretto da Hidetaka Miyazaki. L'assenza del Maestro in cabina di regia non si è fatta minimamente sentire, a giudicare dall'incredibile lavoro svolto da FromSoftware per rimodulare le meccaniche di gameplay, svecchiare le sfide con i boss e dare un respiro maggiore all'esplorazione.

Il voto eccezionalmente elevato attribuito dalla stampa di settore, però, cozza con il 'sentimento popolare' di una community che continua a ritenere Demon's Souls e i due capitoli che hanno dato inizio e fine alla trilogia dei Souls come a delle gemme inarrivabili.

Bloodborne - 92

L'opera più oscura e, per certi versi, viscerale di FromSoftware. Il team al seguito di Miyazaki, con l'aiuto dei ragazzi di Sony Japan Studio, è riuscito a dare forma ad una delle esperienze videoludiche più amate e riconoscibili dell'intera storia dell'industria dell'intrattenimento digitale.

Non c'è un singolo tassello fuori posto nell'immenso mosaico interattivo di Bloodborne, dalla direzione magistrale nella costruzione del level design alla straordinaria esperienza vissuta dal Cacciatore negli scontri con i boss..

Elden Ring - 96

L'avventura vissuta dai Senzaluce vanta la media voto più elevata dell'intera storia di FromSoftware, per tutta una serie di ragioni. Il viaggio intrapreso nell'Interregno è la summa delle esperienze interattive plasmate dagli autori al seguito di Miyazaki, la sintesi perfetta di un percorso creativo e autoriale che parte dalle atmosfere fantasy di King's Field per poi aprirsi agli action ruolistici con Demon's Souls e la trilogia di Dark Souls. Un capolavoro a mondo aperto che ha continua ad affascinare milioni di appassionati, un progetto di proporzioni semplicemente monumentali con un'infinità di segreti da scoprire sullo sfondo di una direzione artistica senza pari.