Armored Core: From Software commenta il possibile futuro della saga

È ormai dal lontano 2016 che si discute della possibile realizzazione di un nuovo gioco di Armored Core. Sull'argomento si è recentemente espresso Masanori Takeuchi, producer presso From Software.

Nel corso di un'intervista concessa a Destructoid, quest'ultimo ha sottolineato il differente approccio produttivo che il team adotta per i propri giochi afferenti al macrogenere "Souls" e quelli, come Armored Core, legati invece ad un immaginario che trova le proprie radici negli anime giapponesi. Nel primo caso, sottolinea Takeuchi, il team in genere offre una propria reinterpretazione del fantasy europeo medievale, distanziandosene: "È un approccio differente da quello con cui ci siamo avvicinati ai giochi di mecha. Questi sono fortemente ispirati dagli anime giapponesi di robot - gli abbiamo utilizzati come fonte d'ispirazione - ma se dovessimo fare qualcosa di moderno, qualcosa di nuovo, avremmo bisogno di considerare come renderlo interessante per gli Europei e gli Americani".

La fusione dei due stili non sembra essere una soluzione presa in considerazione da From Software. Takeuchi ha infatti dichiarato che entrambi i generi hanno le proprie solide radici. Tuttavia, aggiunge in merito: "[...] raccogliamo i feedback e le reazioni ai nostri titoli dark fantasy e ci chiediamo come potremmo poi applicarli ad un moderno gioco mecha [...]".

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che l'ultimo gioco della serie risale ormai a circa sei anni fa, con la pubblicazione di Armored Core Verdict Day: vi piacerebbe veder rinascere l'IP? Recentemente, From Software ha discusso anche del futuro di Metal Wolf Chaos.