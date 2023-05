Armored Core VI: Fires of Rubicon: su Amazon i preordini della ricca Collector's Edition

Armored Core VI: Fires of Rubicon è il nuovo capitolo della serie Armored Core in arrivo il 25 agosto per PS4, PS5, Xbox One, Series X e PC, sviluppato dalla gloriosa Software House From Software, nel gioco vestiremo i panni di potentissimi Mecha in epiche e spettacolari battaglie.

Amazon dopo aver aperto i preordini del gioco in edizione Standard per console (potete recuperare a questo link l'articolo con tutti i link per preordinare il gioco), apre i preordini anche di una ricca Collector's Edition in arrivo sempre il 25 agosto.

Questa edizione da collezione del gioco in arrivo è preordinabile al prezzo di 249,99 euro per PS4, PS5, Xbox One, Series X e PC ed include al suo interno:

Gioco in edizione fisica

Statua in miniatura di un Armored Core alta 19 cm

Colonna sonora digitale

SteelBook esclusivo

Artbook di 40 pagine con copertina rigida

Spille

Adesivi

Cartoline Illustrate

Poster

Di seguito i link per preordinare questa edizione limitata del gioco:

Preordinando il gioco sia in edizione Standard che nell'edizione da Collezione, si otterrà anche un bonus preordine, la configurazione speciale Melander C3 G13 "Tenderfoot", composta dal set componenti Melander C3 (sblocco anticipato), l'emblema (sblocco anticipato) e una decalcomania AC esclusiva.