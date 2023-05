Armored Core VI: il nuovo gioco di From Software è in preordine su Amazon

Armored Core VI: Fires of Rubicon è un gioco di combattimento nel quale utilizzeremo dei mecha, sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Bandai Namco Entertainment. L'uscita del gioco è prevista per il 25 agosto di quest'anno per PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X/S.

Il gioco è preordinabile su Amazon in una speciale Launch Edition al prezzo di 69,99 euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X, che include il gioco in formato fisico in una speciale big box in catone, un poster, degli adesivi e delle art cards. Di seguito i link ai preordini del gioco:

Il gioco è un tipico gioco di combattimento tra mecha, nel quale piloteremo il nostro robot in spettacolari battaglie, sfruttando la sua abilità in volo e a terra per sconfiggere i nemici che troveremo durante la nostra avventura.

Il mecha è personalizzabile in base al nostro stile di gioco, scegliendo tra moltissimi equipaggiamenti diversi che andranno a modificare la manovrabilità del mezzo, lo stile di combattimento e ovviamente la nostra strategia di gioco. Per sconfiggere i nemici e i boss potremo utilizzare una vasta ampia di tattiche offensive e difensive a lungo raggio o corpo a corpo.