ARMS: con l'aggiornamento 5.0 terminano i contenuti DLC previsti per il picchiaduro

Come confermato dagli sviluppatori di l'aggiornamento 5.0 distribuito quest'oggi sarà l'ultimo a portare con sé nuovi contenuti per il bizzarro picchiaduro in esclusiva per

Chiaramente questo non significa che il titolo non verrà più supportato: Nintendo continuerà infatti a lavorare per bilanciare i lottatori, gli ARM e correggere eventuali bug emersi nel gioco attraverso aggiornamenti minori. I contenuti previsti per ARMS si chiudono così con Dr. Coyle, il nuovo stage [NAME REDACTED] e tre nuove armi.

Dal lancio avvenuto a giugno, ARMS ha ricevuto 5 lottatori aggiuntivi, altrettante arene e più di dieci armi, oltre a nuove funzionalità come la lista dei replay e i badge. Cosa ne pensate dei contenuti aggiuntivi di ARMS? Siete soddisfatti o speravate di vedere qualcosa di nuovo anche nel 2018?