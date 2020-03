ARMS è giocabile gratis su Nintendo Switch per un periodo limitato

Se possedete una Nintendo Switch, avete un abbonamento a Switch Online e non sapete a cosa giocare durante questo periodo di quarantena, allora potreste dare una possibilità ad ARMS, giocabile gratis per un periodo di tempo limitato.

Nintendo ci fa sapere che tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online potranno giocare ad ARMS gratuitamente fino alle 23:59 di lunedì 6 aprile grazie al servizio Giochi in prova. Possono approfittare di quest'offerta anche coloro che stanno usando o non hanno ancora usato il periodo di prova gratuito di 7 giorni di Nintendo Switch Online. Cosa ve ne pare? Ci giocherete?

ARMS è un singolare picchiaduro nel quale bisogna usare le braccia elastiche dei differenti lottatori per tempestare di pugni gli avversari fino a mandarli KO. È possibile impugnare un Joy-Con per mano per mandare a segno destri e sinistri, oltre ad altre tecniche tipiche della boxe. I lottatori sono anche in grado di saltare, scattare, parare e afferrare. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di ARMS.

Nel corso del Nintendo Direct Mini de 26 marzo trasmesso a sorpresa, abbiamo scoperto che il primo dei sei lottatori del secondo Fighter Pass di Super Smash Bros. Ultimate proverrà dall'universo di gioco di ARMS.