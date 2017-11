ARMS: Nintendo anticipa l'arrivo di un misterioso lottatore su Twitter

Nelle scorse ore sull'account Twitter ufficiale dedicato adè stato pubblicato un video che sembra anticipare a tutti gli effetti l'arrivo di un nuovo lottatore all'interno del roster.

A Nintendo, in ogni caso, piace fare la misteriosa, e con un gioco di inquadrature non mostra mai in maniera chiara il combattente in questione. Come se non bastasse, ha anche volutamente sporcato l'immagine aggiungendo la grana della pellicola. Trovate il tweet allegato in calce alla notizia.

Si tratta indubbiamente di un simpatico modo per stuzzicare la curiosità dei giocatori. L'impressione, tuttavia, è che non dovremo attendere molto prima di un annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare già nel corso della settimana che sta per iniziare.

ARMS è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. La patch più recente, la 3.2, ha introdotto alcune gradite novità come i badge e la funzionalità replay recenti. L'ultimo personaggio aggiuntivo, Lola Pop, è invece arrivata nel corso del mese di settembre.