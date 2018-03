ARMS per Nintendo Switch: la nuova patch ribilancia le abilità dei personaggi

ha pubblicato oggi l'aggiornamento 5.2 diche introduce nuovi contenuti, risolve vari bug e problemi tecnici e offre un ribilanciamento delle abilità di tutti i principali eroi del roster.

L'update apporta migliorie alla modalità Big Time ARMS (Party Crash Mode) aggiunge 15 immagini alla galleria, risolve vari bug e problemi tecnici e apporta bilanciamenti alle abilità di numerosi personaggi tra cui Springtron e Lola Pop, oltre ad ARMS come Clapback e Chakram.

Nintendo ha inoltre ribadito recentemente come non siano previsti ulteriori contenuti per ARMS oltre a patch di aggiornamento e manutenzione. Il roster è dunque completo e non è previsto l'arrivo di nuove arene o personaggi aggiuntivi per quello che si è rivelato uno dei giochi multiplayer più divertenti del 2017, non premiato però da un notevole riscontro commerciale, con vendite che hanno superato di poco quota 1.2 milioni di copie, risultato positivo ma probabilmente inferiore alle aspettative della compagnia di Kyoto.