ARMS: l'update 4.0 introduce il nuovo lottatore Misango

Dopo averi fan anticipandone il suo arrivo,ha finalmente presentato, il nuovo lottatore che si aggiungerà al roster di

Misango ha un aspetto tribale, stile ricalcato anche dalla sua musica da battaglia, mentre i suoi pugni si trasformano letteralmente in animali, come uno scorpione oppure un uccello che ricorda molto da vicino un falco. Per certi versi, ricorda un famoso eroe di Overwatch, Lucio.

L'update 4.0 dovrebbe arrivare entro la giornata di oggi, e introdurrà anche alcune modifiche al bilanciamento, una nuova arena (Temple Grounds), una nuova modalità e anche un nuovo elemento, il Veleno. Il modo in cui il meta del gioco ne verrà influenzato sarà da valutare attentamente in futuro.

ARMS è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. La patch precedente, la 3.2, ha introdotto alcune gradite novità come i badge e la funzionalità replay recenti, mentre l'ultimo personaggio ad essersi aggiunto al roster è stata Lola Pop.