Army of the Dead: svelato l'evento su Twitch con Il Masseo, Kurolily, Cydonia e Fierik

In vista dell'imminente lancio di Army of the Dead su Netflix, il colosso dello streaming ha organizzato un evento su Twitch incentrato sul nuovo film di Zack Snyder che coinvolgerà alcuni tra i creatori di contenuti più seguiti in Italia dagli appassionati di videogiochi.

La macchina promozionale messa in moto da Netflix entrerà a pieno regime il 20 maggio con "The Deathathlon", una maratona che coinvolgerà Il Masseo, Kurolily, Cydonia e Fierik. L'evento su Twitch connetterà la dimensione post-apocalittica di Army of the Dead alle scene dei videogiochi horror più iconici, con sessioni di gameplay che attraverseranno le dimensioni a tinte oscure più disparate.

La "gamification" della trama di Army of the Dead avrà inizio alle ore 18:30 di giovedì 20 maggio e assumerà la forma di una vera e propria maratona con, al centro, le sfide da affrontare nelle missioni più difficili dei videogiochi "a tema". Ai già citati Cydonia, Kurolily, Fierik e Il Masseo, al campionato di gaming ispirato ad Army of the Dead parteciperanno anche Kafkania nel ruolo di anchor e il dinamico duo di caster composto da Terenas e Kenrhen. Ciascuno dei Creator coinvolti trasmetterà la diretta dal proprio canale Twitch.

Nel lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il film Army of the Dead di Zack Snyder è previsto al lancio sulla piattaforma di Netflix per venerdì 21 maggio. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sulla guida per principianti al mondo zombie di Army of the Dead.