Arrestato un uomo sospettato di essere coinvolto nel tragico caso di Swatting del Kansas

Ieri vi abbiamo parlato di un tragico caso di Swatting (un falso allarme che spinge le forze armate a intervenire a casa di una povera vittima) che ha portato alla morte di, un ventottenne di Wichita, in Kansas.

Ebbene, secondo quanto riferito da Glixel, nel pomeriggio di venerdì 29 dicembre le autorità hanno arrestato senza possibilità di cauzione Tyler R. Barriss, un uomo di 25 anni residente a Los Angeles, sospettato di essere coinvolto nella faccenda. Le forze di polizia di Wichita e Los Angeles ora stanno collaborando al caso, che necessita di ulteriori indagini. Secondo quanto dichiarato dal vice capo di Wichita Troy Livingston, un agente di polizia ha sparato a Finch poiché quest'ultimo, abbassando le mani verso la cintura, ha dato l'impressione di voler estrarre un'arma da fuoco.

Ricordiamo che Finch era totalmente estraneo a tutta la faccenda, e che le forze dell'ordine sono giunte a casa sua a seguito di un falso allarme. Due giocatori Call of Duty hanno litigato per una banale scommessa, e uno di loro ha spinto le forze dell'ordine ad intervenire a casa dell'altro (che a sua volta ha fornito un indirizzo falso, appartenente all'abitazione del povero Finch) denunciando un falso caso di violenza domestica nel quale erano coinvolti anche dei presunti ostaggi. Dopo la sparatoria, le forze dell'ordine hanno scoperto la presenza di quattro persone all'interno dell'abitazione, ma chiaramente nessuno era stato preso in ostaggio.

Tyler R. Barriss, dal canto suo, non è nuovo a questo tipo di iniziative, dal momento che venne già arrestato nell'ottobre del 2015 quando allertò le forze di polizia per un falso allarme bomba. Come già specificato, le indagini sono ancora in corso e le reali responsabilità devono ancora essere attribuite. Intanto, Finch ha lasciato due figli di 2 e 7 anni, mentre l'agente di polizia (con 7 anni di esperienza) che ha sparato il colpo si trova in congedo amministrativo.