Arriva l'aggiornamento invernale su Mario Kart Tour, ecco il trailer con Mario Santa

Parafrasando la più celebre frase di Babbo Natale, "Ho, ho, ho! Mario Christmas!". È infatti in arrivo il nuovo aggiornamento di Mario Kart Tour dedicato all'inverno, che farà frecciare il Natale sul nuovo titolo mobile di Nintendo, di grande successo.

Come vi abbiamo raccontato infatti, Mario Kart Tour è stato scaricato oltre 40 milioni di volte, ed ha generato guadagni milionari per la Grande N, che può dunque dichiararsi decisamente soddisfatta del videogame e del controverso sistema di monetizzazione.

Proprio quest'ultimo è infatti stato piuttosto criticato dalla community, soprattutto per via della presenza del Gold Pass di Mario Kart Tour, un'ulteriore aggiunta al sistema di microtransazioni, per giunta sotto forma di abbonamento mensile.

Ma ora non è tempo di polemizzare, soprattutto visto il periodo. A Natale si sa, diventiamo tutti più buoni, ed ecco dunque che il Winter Tour di Mario Kart porterà il nuovo vestito da Babbo Natale per Mario, che diventa dunque Mario Santa, e decora a festa le piste del gioco, con tanto di albero di Natale inserito all'interno dei circuiti.

E allora date un'occhiata al nuovo trailer, e iniziate ad entrare nello spirito natalizio: l'inverno sta arrivando! Per approfondire sul gioco infinte, leggete la nostra recensione di Mario Kart Tour.