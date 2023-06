Arriva l'Assemblea di Everyeye: le ultime novità dalla causa tra l'FTC e Microsoft

Il nuovo format dell'Assemblea di Everyeye sui temi videoludici più caldi del momento è stato inaugurato con un approfondimento sulle sorprese e sui colpi di scena della causa tra l'FTC e Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard.

Nella cornice della redazione di Everyeye, Alessandro Bruni, Gabriele Laurino, Giuseppe Arace e Riccardo Arioli Ruelli hanno dato vita su Twitch a un interessante dibattito sulle novità provenienti dall'ormai celebre battaglia legale tra la Federal Trade Commission e la casa di Redmond, una causa che promette (o minaccia) di stravolgere gli attuali equilibri dell'industria dell'intrattenimento videoludico.

Grazie alle decine di documenti riservati che sono stati resi pubblici nel corso del dibattimento, e alle importanti dichiarazioni rese da personalità come Jim Ryan, Phil Spencer e Bobby Kotick, i temi da approfondire non sono mancati di certo, e con essi i pareri della nostra Assemblea su questioni spinose come il futuro di Call of Duty e del cloud gaming, il ruolo di Sony e Nintendo, l'importanza del Game Pass e del mobile gaming e, ovviamente, le probabilità di riuscita (o fallimento) dell'affare da circa 70 miliardi di dollari imbastito da Microsoft per convolare a nozze con Activision, Blizzard e King. Nel corso del dibattito si è affrontato anche un altro argomento 'sensibile', ovvero l'attuale stato dell'industria dei videogiochi in relazione a quanto mostrato nel corso del Summer Game Fest.

Le prossime puntate del nostro nuovo format, ad ogni modo, andranno in onda per tutta l'estate, tenendovi compagnia con speciali e ulteriori approfondimenti sui temi più caldi del nostro hobby preferito.