Arriva BlueStacks 5 Beta per giocare con i videogiochi Android su PC

BlueStacks, pioniere dei giochi Android su PC, lancia il suo più grande aggiornamento di sempre: BlueStacks 5 Beta, un concentrato di velocità ad alte prestazioni. Questa versione del software è stata completamente riscritta, ottimizzando diverse funzioni e aggiungendo il supporto per la tecnologia ARM.

BlueStacks 5 promette inoltre una riduzione del 40% dell'utilizzo della RAM rispetto alla versione precedente grazie ad un lavoro di ottimizzazione dell’applicazione, ora più leggera e veloce.

"Il nostro prodotto è stato scaricato oltre 1 miliardo di volte dal primo lancio. Noi ascoltiamo i nostri oltre 500 milioni di utenti in tutto il mondo per dare loro quello che desiderano. Ci hanno chiesto un'esperienza di gioco ancor più immediata e prestazioni adatte a differenti specifiche hardware e BlueStacks 5 garantisce proprio questo a milioni di giocatori" ha affermato Rosen Sharma, CEO di BlueStacks.

"Questa quinta versione è incredibilmente più veloce di qualsiasi altra piattaforma di gioco mobile che abbiamo mai prodotto – racconta Alessandro S. Capezza, Country Growth Manager di BlueStacks Inc – e siamo davvero entusiasti di offrire ai giocatori nuove funzionalità tra cui la modalità Eco, che consente all'utente di passare da Discord a e zoomare le chiamate durante l'esecuzione del gioco in background senza rallentamenti."

BlueStacks 5 Beta è disponibile per il download gratis per PC e Mac, la versione 4 Stabile resta in ogni caso ancora disponibile per tutti.