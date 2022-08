Arriva il boss definitivo di Elden Ring: si tratta di Pingu!

Come ogni gioco From Software che si rispetti, anche Elden Ring si è distinto per aver offerto boss tanto spettacolari quanto duri da battere, capaci di mettere alle strette i giocatori con poche ma temibili mosse capaci di prosciugare in attimo le energie vitali dei Senzaluce.

E se da un lato c'è anche chi riesce a sconfiggere Malenia di Elden Ring al livello 1 e con una sola mano, qualcuno si è spinto ancora oltre per creare il Boss definitivo del capolavoro From Software. E quel temibile avversario risponde al nome di Pingu. Ebbene sì, l'iconico pinguino protagonista di tante avventure per bambini è stato reinterpretato da un utente come un gigantesco nemico da affrontare in Elden Ring, capace di distruggere i Senzaluce semplicemente con un paio di zampate.

La creazione, realizzata con Unity3D, è frutto della fantasia di Adrian Mendez, che su Youtube ha pubblicato una breve clip in cui un mastodontico Pingu si erge davanti al giocatore per poi annichilirlo in una manciata di secondi. Mendez tuttavia specifica che la sua opera non è una mod, ma un qualcosa di più semplice realizzato perché "talvolta mi annoio". Visti i risultati esilaranti, però, chissà che qualche modder non voglia creare una propria versione di Pingu come boss, da affrontare a tutti gli effetti.

Crossover esilaranti a parte, ricordiamo che Elden Ring ha piazzato oltre 16 milioni di copie dal lancio avvenuto lo scorso 25 febbraio, rivelandosi un successo enorme per From Software ed il publisher Bandai Namco.