Arriva eKshop, il nuovo eCommerce dedicato al mondo dell'intrattenimento

È finalmente online il portale dedicato ai veri appassionati del mondo entertainment: www.ekshop.it offre un'accurata selezione dei migliori prodotti di merchandising videoludico, per indossare, collezionare e vivere la propria passione. Tra i contenuti disponibili sul portale una selezionata gamma di prodotti ufficiali PlayStation Gear.

Sono ora attivi anche i canali social del portale tramite i quali si ascolteranno richieste e pareri dei propri stakeholder. Più che un nuovo portale di e-commerce, eKshop vuole essere il portale di e-commerce, nato dalla passione di veri appassionati e professionisti del mondo entertainment, per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti che desiderano continuare a vivere le loro passioni direttamente a casa propria. T-shirt, cappellini, action figures, videogames, accessori gaming, merchandising, home video, stampe e davvero tanto altro, per una selezione attenta e dedicata ai propri utenti, di prodotti unici, come la collezione di prodotti PlayStation Gear. Questo vuole essere eKshop, portale continuamente aggiornato sia in termini di prodotto che di offerte.



eKshop ha però un obiettivo ancora più grande ed ambizioso, quello di ascoltare i propri utenti, utilizzando i propri canali social, tramite i quali discutere e provare a profilare prodotti ed offerte adatte al proprio target, diverso da tutti gli altri proprio perché unico. La grande flessibilità del portale, perfettamente fruibile anche da smartphone, formulerà e metterà a disposizione dei propri utenti nuove offerte, attingendo in maniera diretta dai cataloghi dei più importanti publisher a livello mondiale, come: Sony PlayStation, Warner Bros, Bandai Namco Entertainment, Bandai, Joy Toy, Tribe, Nacon e molti altri ancora. Seguite eKshop su Instagram e Facebook.