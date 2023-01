Arriva la EMEA Champions Queue su League of Legends: come funziona

In attesa della Patch 13.2 di League of Legends che, stando alle recenti anticipazioni, sconvolgerà davvero il meta per il 2023, arrivano novità per quanto concerne il matchmaking dello stesso MOBA targato Riot Games: la società ha annunciato il lancio della EMEA LoL Champions Queue il 24 gennaio, ma cos’è esattamente?

La EMEA CQ prenderà il via parallelamente allo split invernale della LEC 2023 e consentirà ai giocatori più abili della massima divisione europea di divertirsi, al di fuori dei campionati, con altri player delle leghe regionali per esercitarsi in un ambiente più competitivo. Questa novità per l’ecosistema LoL Esports EMEA è molto simile a un’altra soluzione già nota ai giocatori di CS:GO, ovvero la FPL di FACEIT.

Per essere più chiari, la Champions Queue sarà un sistema di matchmaking adattivo e solo a invito per i giocatori professionisti, i quali potranno accedere a una ambiente organizzato dedicato. Ci saranno lobby apposite, canali di comunicazione vocale e persino report approfonditi sui singoli match. I giocatori idonei, pertanto, riceveranno l’invito formale a un server Discord privato a breve. I fan potranno visualizzare la classifica dei migliori giocatori regolarmente tramite una pagina web dedicata, ancora in costruzione.

Il primo EMEA LoL Champions Queue Split si terrà dal 24 gennaio al 23 febbraio e verrà attivato dal martedì al venerdì dalle 22:00 alle 02:00 CET; fuori da questo orario la coda potrebbe consentire scelte fuori dal ruolo preferito dai giocatori. Il programma completo del 2023 è il seguente:

Split 1 - 24 gennaio - 23 febbraio

Split 2 - 28 febbraio - 31 marzo

MSI Split - TBD

Split 3 - 30 maggio - 30 giugno

Split 4 - 4 luglio - 11 agosto

L’accesso alla EMEA Champions Queue verrà garantito ai seguenti giocatori:

Player registrati in LEC

Sostituti registrati (rank Grandmaster o superiore in Solo Queue)

Player ERL accreditati (LFL, Prime League, Superliga, TCL e Ultraliga)

Giocatori che hanno già gareggiato professionalmente nella LEC per almeno una stagione (sempre rank Grandmaster o superiore in Solo Queue)

Considerato che molti giocatori probabilmente saranno in diretta streaming su Twitch durante i match, questa novità sicuramente porterà ancor più spettacolo per i fan oltre alle competizioni ufficiali.

Parlando sempre di tornei di League of Legends, ecco tutte le squadre della Baolo Championship Series 2023.